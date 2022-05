Serie C, finale playoff Padova-Palermo: le date e il regolamento

Saranno Padova e Palermo a giocarsi un posto in Seri B. Le due compagini sono arrivate in finale playoff dopo aver eliminato in semifinale rispettivamente Catanzaro e FeralpiSalò.

La finale sarà tramite due gare di andata e ritorno. Vale la regola dei supplementari e rigori i caso di parità di punteggio dopo i 180 minuti.

La prima gara si giocherà a Padova il 5 giugno. Il ritorno al Barbera domenica 12 giugno.

Foto: Logo Lega Pro