Serie C, finale andata playoff: Padova-Alessandria senza gol

Termina senza reti la finale di andata dei playoff di Serie C tra Padova e Alessandria. Il match giocato all’Euganeo ha visto le due squadre annullarsi a vicenda, ma è il Padova ad avere avuto le occasioni più nitide con Jelenic al 5′ ad esmepio. L’Alessandria ha risposto con qualche calcio piazzato, ma la porta non è stata trovata. Al 60′ Della Latta ha preso anche la traversa con un gran destro da fuori. L’atto finale sarà giovedì 17 giugno alle 18 in casa dell’Alessandria.