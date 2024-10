Serie C, esordio amaro per Di Carlo ad Ascoli. Il Pescara di Baldini vince 2-1

Il Pescara sbanca Ascoli nell’ottava giornata del girone B di Serie C. La squadra di Baldini si impone 2-1 al Del Duca. Esordio amaro per Di Carlo sulla panchina del Picchio. Sblocca il risultato al 19′ del primo tempo Vergani, che poi dedica la rete al compagno infortunato Lonardi. Nella ripresa succede tutto in due minuti: al 55′ Corazza anticipa Pierozzi e trova il pari sul cross di Marsura ma al 57′ è Bentivegna a siglare il classico gol dell’ex che vale i tre punti per gli abruzzesi, che sono primi con 20 punti. Esordio sfortunato, invece, per Domenico Di Carlo sulla panchina dell’Ascoli: i bianconeri restano a quota 8, un punto più su rispetto alla zona playout.

Foto: logo Serie C