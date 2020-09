Serie C, ecco i calendari 2020/2021

Nel pomeriggio la Lega Pro ha reso noto i calendari di Serie C in vista della prossima stagione, con due incognite nel girone C segnate Y e X e che dovrebbero essere Foggia e Bisceglie pronti al ritorno nel professionismo. La Serie C prende dunque il via nella domenica del 27 settembre. Saranno tre gli anticipi, uno per girone e il posticipo del lunedì sera.

Questi i calendari completi:

Girone A

Albinoleffe-Livorno

Carrarese-Pro Patria

Juventus U23-Pro Sesto

Lecco-Giana Erminio

Lucchese-Pergolettese

OIbia-Pontedera

Piacenza-Grosseto

Pistoiese-Alessandria

Pro Vercelli-Novara

Renate-Como

Girone B

Carpi-Sambenedettese

Feralpisalò-Arezzo

Fermana-Mantova

Gubbio-Modena

Padova-Imolese

Perugia-Fano

Ravenna-Sudtirol

Triestina-Matelica

Virtus Verona-Cesena

Vis Pesaro-Legnago

Girone C:

Avellino-Turris

Catania-Paganese

Cavese-Vibonese

Juve Stabia-Monopoli

Potenza-Catanzaro

Teramo-Palermo

Ternana-Viterbese

Trapani-Casertana

Virtus Francavilla-Bari

Y-X