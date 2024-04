Serie C, due vittorie esterne in serata per Casertana e Pineto

Due vittorie esterne nei due anticipi di Serie C. Il Pineto vince 0-2 a Vercelli contro il Sestri Levante. Medesimo punteggio anche per la Casertana, 0-2 a Foggia. Satanelli in dieci dopo appena 4 minuti di gioco per il rosso a Tascone.

Questi i risultati:

Sestri Levante-Pineto 0-2

Foggia-Casertana 0-2

