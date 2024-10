Serie C, due punti di penalizzazione per la Ternana. La classifica aggiornata

Con un comunicato, la FIGC ha ufficializzato due punti di penalizzazione per la Ternana per mancati pagamenti di ritenute Irpef. In aggiunta, sono stati concordati tre mesi di inibizione per Nicola Guida.

“Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato la Ternana Calcio (Girone B di Serie C) con 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Il TFN ha inoltre sanzionato con 3 mesi di inibizione Nicola Guida, all’epoca dei fatti presidente del Consiglio di amministrazione del club. La società era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. per il mancato versamento, entro il termine del 16 settembre 2024, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di maggio e giugno 2024 riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega”.

Qui di seguito la classifica aggiornata del Girone B:

Pescara 26

Virtus Entella 22

Torres 22

Arezzo 22

Ternana 20

Campobasso 18

Vis Pesaro 16

Pianese 16

Gubbio 15

Rimini 14

Perugia 13

Lucchese 12

Pontedera 11

Pineto 11

Carpi 11

Sestri Levante 10

Milan Futuro 9*

Ascoli 8

SPAL 7

Legnago Salus 6.

* una gara in meno

Foto: X Serie C