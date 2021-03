Serie C, doppia vittoria per Alessandria e Novara nel girone A

Il turno infrasettimanale di Serie C si è chiuso oggi con due gare nel girone A. In chiave promozione, importante successo dell’Alessandria per 2-0 sul Renate. I piemontesi si portano a 53 punti a -2 dal renate terzo e a -6 dal Como capolista.

In chiave salvezza, vittoria del Novara sul Piacenza per 2-0. I padroni di casa con questo successo salgono a 37 punti, distanziando la zona playout dove invece vede avvicinarsi il Piacenza.

Foto: Logo Serie C