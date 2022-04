Serie C, date, orari e partite del Primo Turno dei playoff

PLAY OFF CAMPIONATO SERIE C 2021-2022

Si riportano le gare del Primo Turno Play Off del Girone in programma nella data e con gli orari d’inizio

sottoindicati, anche a ratifica delle richieste avanzate dalle società:

PRIMO TURNO PLAY OFF DEL GIRONE

DOMENICA 01 MAGGIO 2022

GIRONE A

LECCO – PRO PATRIA Ore 14.30

PRO VERCELLI – PERGOLETTESE Ore 16.30

JUVENTUS U23 – PIACENZA Ore 17.30

GIRONE B

PESCARA – CARRARESE Ore 16.00 Diretta televisiva Rai Sport

ANCONA MATELICA – OLBIA Ore 18.00

GUBBIO – LUCCHESE Ore 17.30

GIRONE C

MONOPOLI – PICERNO Ore 17.30

VIRTUS FRANCAVILLA – MONTEROSI TUSCIA Ore 17.00

FOGGIA – TURRIS Ore 17.30

Modalità di svolgimento

Le società vincitrici avranno accesso al Secondo Turno Play Off del Girone.

In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al Secondo Turno Play Off del girone la società

meglio classificata al termine della regular season.

Foto: Logo Serie C