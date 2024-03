Serie C, D’Amico risponde a Ferrari: parità tra L.R Vicenza e Fiorenzuola (1-1)

È appena terminata il recupero della sfida del girone A di Serie C tra L.R Vicenza e Fiorenzuola: 1-1. Dopo un primo tempo a reti inviolate, al 47′ Ferrari sblocca la gara portando in vantaggio i padroni di casa. Ma in pieno recupero, al 92′, arriva la risposta degli ospiti con D’Amico. Dunque, parità al Menti. Il Vicenza resta al terzo posto a quota 57 punti, a +4 sulla Triestina al quarto posto. La Fiorenzuola invece, sale a quota 31 punti, restando al diciottesimo posto a +5 sulla Pro Sesto al diciannovesimo posto e a -5 dalla zona salvezza.

Foto: Logo Serie C