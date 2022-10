Serie C, dal 6 novembre partono le gare alle 12. Il primo match sarà Messina-Monterosi

“Giocando alle 12 le società combattono la crisi energetica che sta facendo alzare notevolmente i costi delle bollette ed inoltre mostrano la capacità di trasformare la difficoltà in un’opportunità, dando visibilità ai club e cercando di entrare in nuovi possibili mercati come quelli dei paesi asiatici” dice il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ufficializzando che la partita Messina-Monterosi Tuscia, valevole per l’undicesima giornata del girone C di Lega Pro di domenica 6 novembre sarà la prima che si giocherà alle ore 12.

La decisione della Lega Pro è stata presa In accordo con il presidente Pietro Sciotto del Messina Calcio e con Fabrizio Lucchesi Dg del Monterosi.

“Ringrazio il presidente Sciotto perché, dopo la partita “Della Gentilezza” di domenica scorsa, ha aderito alla sperimentazione di giocare alle 12:00. E’ un orario che salvaguarda i tifosi e le famiglie. La partita terminerà alle ore 13:45 e quindi il pranzo domenicale si potrà svolgere con tutta la famiglia” conclude il presidente Francesco Ghirelli.

Foto: logo Lega Pro