Serie C, Crotone-Latina si giocherà a porte chiuse. Il comunicato

Niente pubblico allo Scida per la sfida fra Crotone e Latina. Lo comunica la Lega Pro in una nota dopo che il ricorso presentato dalla società rossoblù è stato respinto: “La Lega, in relazione alla delibera del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n.75/DIV dell’8.11.2022 con la quale ha irrogato la sanzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse, confermata dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale di cui al Dispositivo n. 061/CSA del 23.11.2022, ha disposto che la gara in oggetto

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022, Stadio “Ezio Scida”, Crotone, con inizio alle ore 14.30, verrà disputata a porte chiuse”.

Foto: Twitter Crotone