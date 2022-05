Serie C, crollo Reggiana. La FeralpiSalò vince 2-1 e vola in semifinale playoff

Delusione Reggiana ai playoff di Serie C. La squadra di Aimo Diana, tra le favorite per la vittoria dei playoff, crolla in casa contro la FeralpiSalò di mister Vecchi, che bissa quindi il successo dell’andata e vola nella final four dei playoff.

Una doppietta di Miracoli, al 34′ e 35′ del primo tempo, stende la reggiana, che prova nella ripresa a reagire, trovando il gol con Cremonesi, ma non basta.

Vince la Feralpi che diventa la prima semifinalista dei playoff.

Foto: Logo Feralpi Salò