Serie C, crolla il Padova sul campo del Matelica. Poker della Juve Stabia alla Turris. I risultati delle 15

Si sono concluse le gare delle 15.00 in Serie C, spiccano il pari tra Pro Vercelli e Como nella gara di vertice nel Girone A, il ko della capolista Padova nel Girone B (4-1 sul campo del Matelica) ed il poker della Juve Stabia alla Turris nel derby campano nel Girone C. Ecco tutti i risultati:

GIRONE A

Albinoleffe-Pro Patria 0-0

Lucchese-Pro Sesto 0-1 – 60′ Bocic (P)

Pro Vercelli-Como 1-1 – 36′ Gatto (C); 54′ Comi (P)