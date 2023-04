Serie C, confermato il -2 al Siena. Come cambiano i playoff del Girone B

La Corte Federale d’Appello, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il reclamo del Siena, confermando i 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2022-2023 inflitti dal Tribunale Federale Nazionale. Confermata anche l’inibizione di 3 mesi per il presidente del club, Emiliano Montanari. Di seguito il nuovo programma del primo turno playoff del girone B di Serie C.

Giovedì 11 maggio

Ore 15:00 Gubbio 5ª – Recanatese 10ª

Ore 15:00 Pontedera 6ª – Rimini 9ª

Ore 15:00 Ancona 7ª – Lucchese 8ª