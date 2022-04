Serie C, conclusa la regular season. Le date, il regolamento e gli abbinamenti dei playoff

Si è conclusa la stagione regolare del campionato di Serie C 2021/22. Dopo i verdetti delle promozioni in B e delle retrocessione in Serie C, partiranno dal 1 maggio i playoff e i playout del campionato.

Questi i verdetti:

Sudtirol, Modena e Bari vincitrici dei rispettivi gironi e promosse direttamente in Serie B

Catania escluso dal Girone C di Serie C all’ultimo posto, Legnago e Grosseto ultime in girone a e B e retrocesse direttamente in Serie D. Vibonese retrocessa in Serie D da penultima del Girone C senza disputare Play Out (divario superiore a 8 punti con la quintultima).

I playoff:

La fase playoff inizierà il 1 maggio e si concluderà il 12 giugno con le final four, mentre i playout avranno luogo con andata il 7 maggio e ritorno il 14 maggio

GIRONE A

Lecco – Pro Patria (6°vs11°)

– (6°vs11°) Pro Vercelli–Pergolettese (7°vs10°)

(7°vs10°) Juventus U23–Piacenza (8°vs9°)

Qualificate ai turni successivi dei Play Off: Padova (2°), FeralpiSalò (3°), Renate (4°), Triestina (5°)

GIRONE B

Pescara – Carrarese (5°vs10°)

– (5°vs10°) Ancona – Olbia (6°vs9°)

– (6°vs9°) Gubbio–Lucchese (7°vs8°)

Qualificate ai turni successivi dei Play Off: Reggiana (2°), Cesena (3°), Virtus Entella (4°)

GIRONE C

Monopoli – Picerno (5°vs10°)

– (5°vs10°) Virtus Francavilla–Monterosi (6°vs9°)

(6°vs9°) Foggia–Turris (7°vs8°)

Qualificate ai turni successivi dei Play Off: Catanzaro (2°), Palermo (3°), Avellino (4°)

PLAYOUT

GIRONE A

Trento–Giana Erminio (16°vs19°)

(16°vs19°) Pro Sesto–Seregno (17°vs18°)

GIRONE B

Viterbese – Imolese (16°vs19°)

– (16°vs19°) Pistoiese–Fermana (17°vs18°)

GIRONE C

Fidelis Andria-Paganese (17°vs18°)

*Vibonese retrocessa in Serie D da penultima senza disputare Play Out (Divario superiore a 8 punti con la quintultima).

IL REGOLAMENTO PLAYOFF SERIE C 2021/22

Al primo turno dei playoff dei gironi di Serie C 2021/2022 accedono le 18 squadre classificate dal quinto al decimo posto di ciascun girone (A eccezione della quinta classificata del Girone A, dove il Padova ha vinto la Coppa Italia e dove la 6° affronterà l’11°). Le squadre si affrontano in gara unica:

la squadra quinta classificata affronterà la squadra decima classificata del medesimo girone;

la squadra sesta classificata affronterà la squadra nona classificata del medesimo girone;

la squadra settima classificata affronterà la squadra ottava classificata del medesimo girone;

Le squadre vincenti avranno accesso al secondo turno dei gironi. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al Secondo Turno Play-Off del girone la squadra meglio classificata al termine della regular season.

SECONDO TURNO PLAYOFF GIRONI SERIE C 2021/2022

Nel Secondo Turno di Play-Off del Girone, alle 3 squadre vincitrici degli incontri del Primo Turno, si aggiungono le

squadra classificate al quarto dei Gironi B e C, e la 5° del Girone A (Sempre alla luce della vittoria della Coppa Italia da parte del Padova). Le 4 partecipanti sono ordinate nel rispetto del piazzamento in classifica ottenuto al termine della regular season, determinandosi gli accoppiamenti secondo i seguenti criteri:

a) la migliore classificata affronta, in casa e in gara unica, la peggiore classificata;

b) le altre due si affrontano in gara unica sul campo della migliore classificata.

Le date delle gare:

1° Turno – Gara unica Domenica 1 maggio 2022

2° Turno – Gara unica Mercoledì 4 maggio 2022

PRIMO TURNO PLAYOFF NAZIONALI SERIE C 2021/2022

Al primo turno del playoff Nazionale partecipano dieci squadre: le sei provenienti dai playoff dei gironi, le tre terze classificate nella stagione regolare e infine la quarta classificata del Girone A (Padova vincitore della Coppa Italia e certo almeno del 2° posto, idem per l’altra finalista Sudtirol). Gli accoppiamenti vengono definiti dal sorteggio tra le teste di serie (che hanno il diritto di giocare in casa il ritorno della doppia sfida), ovvero le tre squadre classificatesi terze nei gironi, la squadra vincitrice della Coppa Italia di Serie C (o la subentrata) e la meglio classificata in regular season tra le sei vincitrici dei playoff di girone. Le teste di serie passano il turno in caso di parità complessiva dopo 180 minuti.

Le date delle gare:

1° Turno – Gara di andata Domenica 8 maggio 2022

1° Turno – Gara di ritorno Giovedì 12 maggio 2022

SECONDO TURNO PLAYOFF NAZIONALI SERIE C 2021/2022

A questa fase partecipano le cinque squadre provenienti dal primo turno dei playoff, più le tre seconde classificate dei gironi nella regular season. Le teste di serie saranno quattro: le tre seconde classificate dei gironi nella regular season, più la miglior classificata tra le vincitrici del Primo turno playoff nazionale. Le teste di serie disputeranno le gare di ritorno in casa. In caso di parità dopo le sfide di ritorno, accedono alla final four le squadre con la miglior differenza reti nel doppio confronto. In caso di ulteriore parità, avanza la squadra testa di serie.

Le date delle gare:

2° Turno – Gara di andata Martedì 17 maggio 2022

2° Turno – Gara di ritorno Sabato 21 maggio 2022

FINAL FOUR PLAYOFF SERIE C 2021/2022

Le quattro squadre vincenti dei confronti del secondo turno playoff nazionale prendono parte alla final four. Il tabellone prevede gare gare di andata e ritorno per le due semifinali e dunque la finale, sempre doppia per definire l’ultima promossa in Serie B. In caso di parità dopo i 180′ non viene considerato il miglior piazzamento in campionato, ma vengono disputati supplementari ed eventualmente rigori. In caso di parità dopo le gare di andata e ritorno della finale, si terrà conto della differenza reti. In caso di ulteriore parità su procederà con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. La squadra vincente si guadagnerà la promozione alla Serie B 2022/2023.

Le date delle gare:

Semifinali – Gara di andata Mercoledì 25 maggio 2022

Semifinali – Gara di ritorno Domenica 29 maggio 2022

Finale – Gara di andata Domenica 5 giugno 2022

Finale – Gara di ritorno Domenica 12 giugno 2022

