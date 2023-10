Serie C, colpi esterni di Avellino e Turris. Poker del Pontedera al Rimini, parità tra Pescara e Vis Pesaro

Sono appena terminate le gare della serata di Serie C, in campo il girone B e C. Poker senza mezze misure del Pontedera sul Rimini, tra Pescara e Vis Pesaro – iniziata alle 21.15 – termina in parità con il punteggio bloccato sullo 0-0. A Potenza passa la Turris con un rocambolesco 3-2 arrivato al 97′ col gol di Maestrelli. Vittoria esterna anche per l’Avellino sul prato della Casertana per 2-0.

Girone B

Pescara – Vis Pesaro 0-0

Pontedera – Rimini 4-0

Girone C

Potenza – Turris 2-3

Casertana – Avellino 0-2

Foto: Logo Serie C