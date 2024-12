Serie C, cinquina del Lecco, poker dell’Ascoli. L’Altamura frena il Cerignola

Concluse le gare delle 20. 30 in anticipo di Serie C. Cinquina del Lecco che annienta il Caldiero Terme. Nel girone B poker dell’Ascoli con il Sestri Levante. L’Altamura frena il Cerignola nel girone C.

Questi i risultati:

Lecco-Caldiero Terme 5-1

21′ Tordini (L), 45′ rig. Filiciotto (CT), 65′ e 80′ Sipos (L), 83′ Ionita (L), 87′ Galeandro (L)

Trento-Novara 1-3

20′ Di Carmine (T), 30′ e 74′ rig. Ranieri (N), 66′ Morosini (N) Girone B



Ascoli-Sestri Levante 4-1

48′ Marsura (A), 52′ Varone (A), 64′ Clemenza (SL), 70′ e 77′ Corazza (A)

Audace Cerignola-Team Altamura 1-1

44′ Capomaggio (AC), 66′ Grande (TA)

