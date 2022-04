Serie C: Catanzaro ko con il Monterosi, al Bari basta un punto per la B. Modena ko, la Reggiana non ne approfitta

Si sono concluse le gare delle 14.30 della Serie C, gironi C e B. Nel girone C, Bari vicino alla festa, il Catanzaro perde in casa con Monterosi, restando a 10 punti, con 3 gare da giocare. Giochi non ancora fatti per il Bari, matematicamente, perchè i pugliesi sono a +11 sul Monopoli, terzo, che però ha ancora 4 gare da giocare. Basterà comunque un pareggio a Latina per il Bari, nel pomeriggio, per festeggiare.

Restando al girone C, vittoria roboante del Palermo sul Picerno.

Nel girone B, il Modena cade a Pistoia, ma la Reggiana pareggia 2-2 a Viterbo, perdendo una ghiotta occasione per avvicinarsi ai canarini, recuperando solo un punto. Il Modena resta a +4.

Questi i risultati:

GIRONE B

Ancona Matelica-Gubbio 0-2

Cesena-Entella 1-0

Grosseto-Siena 0-0

Imolese-Fermana 1-1

Lucchese-Pescara 2-1

Pistoiese-Modena 1-0

Teramo-Carrarese 2-1

Vis Pesaro-Aquila Montevarchi 2-0

Viterbese-Reggiana 2-2

GIRONE C

Catanzaro-Monterosi 1-2

Palermo-Picerno 4-0

Foto: Logo Lega Pro