Serie C, scontri tra tifoserie in Casertana-Foggia. Secondo tempo cominciato dopo oltre 30 minuti

Il secondo tempo della sfida tra Casertana e Foggia non è ancora cominciato perché ci sono stati dei pesanti scontri tra le due tifoserie. Momento di tensione all’interno del settore degli ultras del pubblico di casa, che avrebbero rotto i cancelli riversandosi sul terreno di gioco per entrare a contatto con i tifosi foggiani. E’ intervenuta la polizia anti-sommossa. Gioco per il momento sospeso.

Ricordiamo che a fine primo tempo, la Casertana conduce 2-0 sui satanelli. Dopo c irca 30 minuti, è cominciato il secondo tempo, una volta che la polizia ha liberato il campo dai tifosi e si è assicurata della sicurezza di poter proseguire la gara.

Foto: logo Serie C