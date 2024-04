Serie C, cambiano le date dei playoff: si parte il 7 maggio

Cambiano le date dei playoff dopo il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni da parte del Taranto. Con l’udienza fissata per il 3 maggio, i playoff inizieranno martedì 7 maggio, mentre le finali saranno mercoledì 5 giugno e domenica 9 giugno. Di seguito la nota: “In merito al caso Taranto che verrà discusso al Collegio di Garanzia del CONI il prossimo 4 maggio, la Lega Pro ha diffuso il calendario aggiornato per i playoff. Il Presidente di Lega Pro su espresso mandato del Consiglio Direttivo di Lega ha disposto, a parziale modifica del Comunicato Ufficiale n. 212/L del 14.03.2024, l’aggiornamento delle date Play Off come di seguito riportate.

PLAYOFF

FASE PLAYOFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara unica SABATO 11 MAGGIO 2024

FASE PLAYOFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024

1° Turno – Gara di Ritorno SABATO 18 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara di Andata MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara di Ritorno SABATO 25 MAGGIO 2024

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024

Semifinali – Gara di Ritorno DOMENICA 2 GIUGNO 2024

Finale – Gara di Andata MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2024

Finale – Gara di Ritorno DOMENICA 9 GIUGNO 2024″.

Foto: Logo Serie C