Serie C, cambiano gli orari di 12 partite della 19a giornata

La Lega, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n.20/DIV del 14.09.2022, ha disposto per le sottonotate gare valide per la 19^ giornata le seguenti variazioni:

SABATO 17 DICEMBRE 2022

GIRONE B

CARRARESE – VIS PESARO Sabato Ore 14.30

CESENA – ALESSANDRIA Sabato Ore 14.30

FIORENZUOLA – S.DONATO TAVARNELLE Sabato Ore 14.30

GUBBIO – PONTEDERA Sabato Ore 14.30

IMOLESE – REGGIANA Sabato Ore 14.30

VIRTUS ENTELLA – SIENA Sabato Ore 14.30

GIRONE C

GELBISON – MONOPOLI Sabato Ore 14.30

DOMENICA 18 DICEMBRE 2022

GIRONE C

ACR MESSINA – TARANTO Domenica Ore 12.30

CATANZARO – POTENZA Domenica Ore 12.30

MONTEROSI TUSCIA – AVELLINO Domenica Ore 12.30

PESCARA – PICERNO Domenica Ore 12.30

TURRIS – FOGGIA Domenica Ore 12.30

Foto: logo Lega Pro