Serie C, cambia la data di Pro Vercelli-Novara

La Lega Pro, preso atto del Provvedimento del Prefetto della Provincia di Vercelli – Prot. Uscita n. 0002628 del 28/01/2025 – attraverso il quale viene disposto il differimento alle ore 20.45 di lunedì 3 febbraio 2025 della gara in oggetto in relazione a motivi di ordine e sicurezza pubblica, dispone che la gara Pro Vercelli-Novara, in programma domenica 2 febbraio 2025, presso lo Stadio “Silvio Piola” di Vercelli, venga posticipata a lunedì 3 febbraio 2025 con inizio alle ore 20.45.

Foto: logo Serie C