Serie C: cade l’Avellino in casa con il Latina (2-0). Tris del Pescara alla Juve NG, vincono anche Spal e Torres

Sono appena terminate le sfide di Serie C delle 20:45, in campo il girone B e il girone C. Partiamo dal primo in ordine alfabetico il Pescara vince per 3-1 contro la Juventus NG. Vincono anche la Torres in casa della Recanatese e la Spal in casa contro il Vis Pesaro (1-0). Parità, infine, tra Entella e Ancona. Nel girone C, invece, cade l’Avellino in casa contro il Latina (2-0). Infine, parità tra l’Audace Cerignola e ACR Messico (2-2).

Girone B

Entella – Ancona 1-1 Pescara – Juventus U23 3-1

Recanatese – Torres 1-2

Spal – Vis Pesaro 1-0

Girone C

Audace Cerignola – ACR Messina 2-2

Avellino – Latina 0-2

