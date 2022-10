Serie C: cade la Reggiana, bene Ancona e Padova. Pari tra Fermana e San Donato Tavernelle

Sono appena terminate le sfide delle 21 di Serie C. Nel Girone A, il Padova vince 2-0 sul campo della Triestina e raggiunge il Lecco in seconda posizione a 17 punti, a -1 dalla capolista Renate. Nel Girone B, invece, cade la Reggiana in casa contro il Cesena: 0-1. L’Ancona passa 4-2 in casa dell’Olbia. Pari, invece, in Fermana-San Donato Tavernelle e Alessandria-Torres.

Girone A

Triestina-Padova 0-2

Girone B

Reggiana-Cesena 0-1

Olbia-Ancona 2-4

Fermana-San Donato Tavernelle 1-1

Alessandria-Torres 0-0

Foto: Logo Serie C