Serie C, buona la prima per Lucarelli: il Catania vince 2-1. Decide Bouah al 97′

Buona la prima del Cristiano Lucarelli. Il Catania vince all’ultimo respiro contro un’arcigna Turris nel primo match con il nuovo allenatore in panchina. La formazione siciliana, reduce da due sconfitte consecutive, torna al successo e sale al decimo posto in classifica. Catania avanti nel primo tempo con una rete di Curado. A un quarto d’ora dalla fine, però, De Felice gela il Massimino e sigla il pari. Ma il pubblico di casa può tornare a far festa all’ultimissimo minuto, in pieno recupero, al 97′ con un gol di Bouah. Sorride Lucarelli, che si gode la sua prima vittoria.

Nel girone A, invece, Si sono disputate già cinque partite della quattordicesima giornata. La Giana Erminio vince in rimonta ad Alessandria. Successo esterno Lumezzane sul campo della Virtus Verona. Pari tra Arzignano e Renate. Di seguito risultati, marcatori e classifica aggiornata.

Girone A

Alessandria-Giana Erminio 1-2 – 37′ Mastalli (A); 85′ Fumagalli (G); 94′ Franzoni (G)

Arzignano-Renate 1-1 – 33′ Parigi (A); 89′ Baldassin (R)

Legnago Salus-L.R. Vicenza 1-0 – 70′ Rocco (L)

Pro Patria-Fiorenzuola 1-1 – 29′ Bondioli (F); 77′ Stanzani (P)

Virtus Verona-Lumezzane 0-2 – 22′ Cannavo (L); 94′ Parodi (L)

Girone C

Catania-Turris 2-1 – 39′ Curado (C), 75′ De Felice (T), 97′ Bouah (C)