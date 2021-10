Serie C: blitz esterno del Renate, ok il Cesena. Tutti i risultati delle 14.30

Si sono concluse le gare di Serie C valide per la 8a giornata in programma alle 14.30. Bene il Cesena nel girone B, 2-0 all’Ancona Matelica. Nel girone A vittoria esterna del Renate sul campo dell’Albinoleffe nella sfida d’alta quota: finisce 3-2. Le due formazioni sono ora appaiate al terzo posto con 16 punti.

Ecco tutti i risultati:

GIRONE A

Albinoleffe-Renate 2-3

Legnago Salus-Pergolettese 3-1

Pro Sesto-Aurora Pro Patria 1-1

Seregno-Mantova 1-1

Sudtirol-Giana Erminio 0-0

Trento-Fiorenzuola 1-0

Virtus Verona-Triestina 0-0

GIRONE B

Cesena-Ancona Matelica 2-0

Lucchese-Vis Pesaro 1-2

Foto: Twitter Lega Pro