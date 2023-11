Serie C, bis del Latina a Foggia. Il Mantova vince e resta in vetta, l’Albinoleffe corsaro a Trento (2-1)

Sono appena terminate le sfide delle 20:45 di Serie C, in campo il girone A e C. Nel girone A il Mantova cala il bis in casa dell’Atalanta U23 e resta in vetta alla classifica a quota 35 punti. Cade invece il Trento tra le mura di casa contro l’Albinoleffe: 1-2. Nel girone C, invece, il Latina vince in casa del Foggia: 2-1, decisiva la rete all’81’ di Mastroianni.

Girone A

Atalanta U23 – Mantova 0-2

Trento – Albinoleffe 1-2

Girone C

Foggia – Latina 1-2

Foto: Logo Serie C