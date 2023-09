Serie C, bis del Foggia al Catania, Vincono anche Latina, Benevento, Taranto e Picerno

Sono appena terminate le sfide delle 20:45 di Serie C, in campo il girone C. Il Benevento è passato sul campo del Brindisi, il Foggia ha vinto 2-0 in casa del Catania. Tre reti del Latina sul campo del Giugliano, mentre il Taranto si è importo 3-2 in casa del Monterosi. Successo esterno anche del Picerno in casa del Latina: 3-1 per gli ospiti con tripletta du Muranoi. Pareggio a reti bianche fra Audace Cerignola e Juve Stabia.

Audace Cerignola. – Juve Stabia 0-0

Brindisi – Benevento 0-1

Catania – Foggia 0-2

Giugliano – Latina 0-3

Monterosi Tuscia – Taranto 2-3

Turris – Picerno 1-3

Foto: Logo Serie C