Serie C: bene la Casertana, al Cerignola il derby col Foggia, cade il Catania in casa col Sorrento. Il Benevento non sfonda

Conclusa la 18a giornata di Serie C, la penultima del gjrone di andata. Quattro gare in programma in serata, nel girone C. Vola la Casertana che vince 3-1 sul Giugliano, al Cerignola il derby col Foggia (2-0) cade il Catania in casa col Sorrento (0-1). Il Benevento non sfonda a Latina (0-0). Nel girone B, l’Arezzo batte il Perugia 2-0.

Questi i risultati:

Audace Cerignola-Foggia 2-0

Latina-Benevento 0-0

Casertana-Giugliano 3-1

Catania-Sorrento 0-1

Arezzo-Perugia 2-0

