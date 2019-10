Serie C: bene Carrarese, Potenza e le due Virtus. Tutti i risultati delle 15

Di seguito tutti risultati delle gare disputate oggi alle 15, valide per la nona giornata di Serie C nei Gironi A, B e C.

GIRONE A

Carrarese-Pergolettese 3-0

Lecco-Pianese 1-3

Olbia-Pro Patria 0-1

GIRONE B

AJ Fano-Rimini 0-0

Cesena-Sambenedettese 1-3

Feralpisalò-Sudtirol 1-0

Gubbio-Carpi 1-2

Reggio Audace-Triestina 3-1

Virtus Verona-Vis Pesaro 3-1

GIRONE C

Catania-Picerno 1-0

Potenza-Teramo 1-0

Rende-Cavese 0-1

Virtus Francavilla-Vibonese 6-2