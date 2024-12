Serie C, bene Benevento, Monopoli e Atalanta Under 23. Lucchese-Pineto finisce 3-3

Concluse le gare del venerdì in Serie C. Nel girone C, vincono le prime due della classe, Benevento e Monopoli. Nel girone A, ancora Vlahovic (14 gol) lancia l’Atalanta Under 23. Nel girone B, spettacolare 3-3 tra Lucchese e Pianese.

GIRONE A

Alcione-Atalanta Under 23 0-1 (85′ Vlahovic)

GIRONE B

Pontedera-Legnago 0-0

Ascoli-SPAL 1-1 (9′ Caccavo, 17′ Antenucci)

Lucchese-Pineto 3-3 (14′, 63′ e 83′ Bruzzaniti, 22′ Antoni, 25′ Quirini, 27′ Saporiti)

GIRONE C

Monopoli-Turris 3-0 (6′ Angileri, 66′ e 84′ Grandolfo)

Cavese-Benevento 1-2 (5′ Manconi, 17′ Perlingieri, 66′ Saio)

Foto: twitter Serie C