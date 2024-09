Serie C, Aronica si presenta con il botto: il Trapani sbanca Crotone. Bene il Messina, pari per il Vicenza

Concluse le gare delle 20.45 del sabato in Serie C. Buona la prima di Salvatore Aronica sulla panchina del Trapani. Un blitz a Crotone che può essere fondamentale per continuare a lavorare con la prima squadra dopo i contatti nei giorni scorsi con Liverani e non solo. Nelle altre gare, vittoria del Messina per 4-1 sul Taranto, pari per il Vicenza in casa dell’Albinoleffe.

Questi i risultati:

GIRONE A

Albinoleffe.Vicenza 1-1

GIRONE B

Gubbio-Ternana 0-0

Pineto-Arezzo 3-1 (26′ Del Sole, 67′ Pellegrino, 80′ Bruzzaniti, 92′ Pattarello)

Rimini-Pescara 0-1 (85′ Ferraris)

GIRONE C

Messina-Taranto 4-1 (6′ Ardizzone, 19′ Luciani, 46′ Garofalo, 50′ Anatriello, 95′ Frisenna)

Crotone-Trapani 1-2 (15′ Kostadinov, 33′ Zuppel, 66′ Kanoute)

Turris-Latina 2-0 (20′ Scaccabarozzi, 50′ Morrone)

