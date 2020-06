Serie C, andata dei playout: vincono Olbia, Fano, Imolese, Rende e Sicula. I risultati

Sono terminate le gare d’andata dei playout di Serie C. Nel girone A, 0-0 tra Pianese e Pergolettese, mentre l’Olbia si impone si misura (1-0) ai danni della Giana Erminio. Nel girone B, colpo dell’Imolese che vince 2-1 in casa dell’ArzignanoChiampo, mentre il Fano stende il Ravenna 2-0. Nel girone C, successo per il Rende, che batte il Picerno e mette la strada in discesa per il ritorno; vince anche la Sicula Leonzio: 1-0 in casa del Bisceglie. Di seguito il resoconto dell’andata dei playout di Serie C.

GARE DI ANDATA

GIRONE A

Pianese-Pergolettese: 0-0

Olbia-Giana Erminio: 1-0 (56° aut. Perna)

GIRONE B

Fano-Ravenna: 2-0 (50° Parlati, 56° Barbuti)

Arzignano Valchiampo-Imolese: 1-2 (90° Barzaghi; 6° Chinellato, 25° aut. Piccioni)

GIRONE C

Rende-Picerno: 1-0 (51° Loviso)

Bisceglie-Sicula Leonzio: 0-1 (33° Bariti)