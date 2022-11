Serie C, ammenda e un turno a porte chiuse per Avellino e Foggia

In seguito ai fatti avvenuti durante la sfida fra Foggia e Avellino, con la gara sospesa alla mezz’ora per i lanci di petardi e fumogeni fra le due tifoserie, il Giudice Sportivo ha sanzionato i due club con una gara a porte chiuse. Di seguito il comunicato ufficiale: Foggia – Obbligo di disputare una gara a porte chiuse e ammenda di 10.000 €

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. e), 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità. Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., relazione e atti di indagine proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica).

Avellino – Obbligo di disputare una gara a porte chiuse e ammenda di 5.000 €

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. e), 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., relazione e atti di indagine proc.fed., r.c.c., documentazione fotografica).

Dispone che la sanzione della disputa della gara casalinga della Società FOGGIA e della Società AVELLINO a porte chiuse sia scontata con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione della presente decisione onde consentire alla LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO di adottare le misure conseguenti alle sanzioni irrogate”

Foto: Twitter Lega Pro