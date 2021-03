Serie C, altri tre rinvii nella 32a giornata. Il comunicato

Il Covid-19 impazza in Serie C. E così, dopo Monopoli-Palermo, sono altre tre le gare rinviate per la 32^ giornata del campionato.

Nel Girone A non si giocheranno Renate-Pergolettese e Juventus U23-Olbia, mentre nel B salta Ravenna-Mantova.

Di seguito i vari comunicati:

RINVIO GARA – 13a GIORNATA DI RITORNO

GARA RENATE – PERGOLETTESE DEL 22 MARZO 2021 (Gir. “A”)

La Lega Italiana Calcio Professionistico,

preso atto

– dell’istanza documentale presentata in data 19.03.2021 dalla società Pergolettese;

– della comunicazione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – ATS VALPADANA – Sistema Socio Sanitario della Regione Lombardia pervenuta in data 19.03.2021, nella quale, in seguito ”alle nuove positività riscontrate trai i giocatori” si evidenzia “che il focolaio sia ancora in espansione”;

in dipendenza di quanto sopra

dispone

che la gara Renate-Pergolettese, in programma lunedì 22 marzo 2021, venga posticipata a MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021, Stadio “Città di Meda”, Meda, con inizio alle ore 15.00.

RINVIO GARA – 13a GIORNATA DI RITORNO

GARA JUVENTUS U23 – OLBIA DEL 21 MARZO 2021 (Gir. “A”)

La Lega Italiana Calcio Professionistico,

preso atto

– dell’istanza documentale presentata in data 19.03.2021 dalla società Olbia;

– delle prescrizioni contenute nella comunicazione del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Area Socio Sanitaria Locale di Olbia del 19.03.2021 nella quale si dichiara che ”all’interno della stessa squadra si è sviluppato un cluster, cioè un focolaio epidemico attivo”;

in dipendenza di quanto sopra

dispone

che la gara Juventus U23-Olbia, in programma domenica 21 marzo 2021, Stadio “G.Moccagatta”, Alessandria, venga rinviata a data da destinarsi.

RINVIO GARA – 13 a GIORNATA DI RITORNO

GARA RAVENNA-MANTOVA DEL 21 MARZO 2021 (Gir. “B”)

La Lega Italiana Calcio Professionistico,

preso atto

– dell’istanza documentale presentata in data 19.03.2021 dalla società Ravenna;

– della comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica – Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica –

Azienda USL della Romagna Prot. 67850/P e successive integrazioni, avente ad oggetto “presenza di cluster

di Covid-19 e misure per il contenimento della diffusione del contagio” ;

in dipendenza di quanto sopra

dispone

che la gara Ravenna-Mantova, in programma domenica 21 marzo 2021, venga posticipata a MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021, Stadio “Bruno Benelli”, Ravenna, con inizio alle ore 15.00.