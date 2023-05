Serie C: Alessandria e Triestina salve. Sangiuliano City e San Donato Tavarnelle retrocesse in D

Arrivano gli ultimi due verdetti dei play-out di Serie C. L’Alessandria pareggia 1-1 con il San Donato Tavernelle con il gol di Speranza all’84’ che spazza via i problemi dei piemontesi che grazie alla vittoria dell’andata mandano i toscani in Serie D. Sfida al cardiopalma invece tra Sangiuliano City e Triestina, dopo l’1-1 dell’andata, gli ospiti vincono per 2-1 al 91’ grazie ad un bolide da 25 metri di Tavernelli e si regalano la salvezza relegando i padroni di casa alla Serie D.

