Serie C 2024/2025: tutte le date

Con un comunicato ufficiale sono state rese pubbliche le date della prossima Serie C Now: l’inizio è previsto per il 25 Agosto 2024. Ecco quanto detto nello stesso:

“DATE DI CALENDARIO STAGIONE SPORTIVA 2024-2025

Si rendono note le date relative alle sottoindicate competizioni:

CAMPIONATO SERIE C NOW

Inizio: DOMENICA 25 AGOSTO 2024

Sosta: DOMENICA 29 DICEMBRE 2024

Turni Infrasettimanali: N.3 Turni da determinare

Termine: DOMENICA 27 APRILE 2025

COPPA ITALIA SERIE C

Primo Turno Eliminatorio: DOMENICA 11 AGOSTO 2024

Secondo Turno Eliminatorio: DOMENICA 18 AGOSTO 2024″

Foto: Serie C logo 2024