Serie C, 2 punti di penalizzazione alla Juve Stabia per inadempienze Covisoc

Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha sanzionato la Juve Stabia (Girone C di Serie C) con 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, disponendo 2 mesi di inibizione per l’amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore del club Filippo Polcino.

La società era stata deferita per il mancato versamento, entro il termine del 16 febbraio 2022, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo marzo-ottobre 2021 e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo giugno-ottobre 2021 e comunque per non aver comunicato alla CO.VI.SO.C, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi INPS sopra indicati.

In classifica, la Juve Stabia scende a 46 punti e vede allontanarsi la zona playoff.

Questa la classifica aggiornata:

Bari 75 (già promosso in B)

Catanzaro 64 (zona playoff)

Avellino 64

Palermo 63

Virtus Francavilla 56

Monopoli 56

Monterosi Tuscia 51

Turris 49

Picerno 49

Foggia 49

Juve Stabia 46 (zona salvezza)

Campobasso 43

Latina 42

Messina 39

Taranto 38

Potenza 36

Fidelis Andria 30 (zona playout)

Paganese 26

Vibonese 21 (già retrocessa in D)

Catania escluso

Foto: Logo Juve Stabia