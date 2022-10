Serie C, 12a giornata: cambio di orario per dodici partite in programma

La Lega, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n.20/DIV del 14.09.2022, ha disposto per le sottonotate gare le seguenti variazioni:

SABATO 5 NOVEMBRE 2022

GIRONE B

CARRARESE – FERMANA Sabato Ore 14.30

CESENA – GUBBIO Sabato Ore 14.30

RECANATESE – FIORENZUOLA Sabato Ore 14.30

TORRES – AQUILA MONTEVARCHI Sabato Ore 14.30

VIRTUS ENTELLA – REGGIANA Sabato Ore 21.00

DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022

GIRONE A

JUVENTUS NEXT GEN – NOVARA Domenica Ore 14.30

PRO PATRIA – TRIESTINA Domenica Ore 14.30

PRO VERCELLI – ALBINOLEFFE Domenica Ore 14.30

RENATE – PERGOLETTESE Domenica Ore 14.30

SANGIULIANO – VIRTUS VERONA Domenica Ore 14.30

TRENTO – PRO SESTO Domenica Ore 14.30

GIRONE B

IMOLESE – OLBIA Domenica* Ore 14.30

*Posticipo disposto in relazione alla programmazione della gara di Coppa Italia Serie C Padova-Imolese, in programma il 03.11.2022.

Foto: logo Serie C