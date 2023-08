Serie B: vittorie interne per Parma, Cittadella e Venezia

La prima giornata di Serie B si chiude (al netto dei recuperi) con tre vittorie interne nelle tre partite della sera. Successi per Parma, Cittadella e Venezia.

Il Parma batte la FeralpiSalò 2-0 con un gol per tempo. La sblocca Benedyczak al 37′ su rigore, la chiude il fenomeno Bernabè nella ripresa.

Grande vittoria del Venezia, che batte cin perentorio 3-0 il Como. Doppietta di Pierini per i lagunari. Tris del solito Pohjanpalo. Infine, il Cittadella supera in casa 1-0 la Reggiana con un gol di Amatucci.

Questi i risultati:

Cittadella-Reggiana 1-0

Parma-FeralpiSalò 2-0

Venezia-Como 3-0

Foto: Instagram Serie B