Serie B, vittorie interne per Palermo e Parma. Ko Reggina e Genoa. Frosinone a +11 sulla seconda

Battute d’arresto per Genoa e Reggina nelle zone alte della classifica di Serie B. Nelle gare delle 16.15, sono arrivate due vittorie interne per Palermo e Parma.

I rosanero hanno vinto 2-1 la sfida meridionale contro la Reggina. A segno i due bomber, Brunori e Soleri. Nel mezzo era arrivato il gol del pareggio di Strelec. Reggina che era rimasta anche in 10 per l’espulsione di Strelec.

Nell’altra gara, il Parma ha battuto 2-0 il Genoa. Reti di Benedyczak e Vazquez. In classifica, Genoa e Reggina restano seconda e terza, con 40 punti e 39. Il Frosinone però scappa via, con i suoi 51 punti è a +11 sulla seconda e a +12 sulla terza.

Buon balzo in avanti per Parma e Palermo, salgono a 34 e 33 punti in piena zona playoff.

Foto: logo Serie B