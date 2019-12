Serie B: vittorie esterne per Frosinone e Virtus Entella. I ciociari momentaneamente quarti

Due vittorie esterne, entrambe per 2 a 0: sono questi i risultati maturati nelle gare della domenica pomeriggio nel 15esimo turno di Serie B. Il Frosinone vince all’inglese sul campo della Juve Stabia: decisivi i gol di Beghetto e Ciano su calcio di rigore. La squadra di Alessandro Nesta sale così al quarto posto in classifica, in attesa delle gare di Pordenone e Perugia. Successo per 2 a 0 anche della Virtus Entella a Pisa: De Luca (poi espulso) e Toscano regalano i tre punti a Boscaglia.

Venerdì 6 dicembre

21:00 Benevento-Trapani 5-0 (Coda, Sau, Viola 3)

Sabato 10 dicembre

15:00 Cittadella-Salernitana 4-3 (Diaw 2, Benedetti, D’Urso – Djuric, Giannetti, Kiyine)

15:00 Empoli-Ascoli 2-1 (Balkovec, La Gumina – Brosco)

15:00 Pescara-Venezia 2-2 (Galano, Machin – aut. Kastrati, Aramu)

15:00 Spezia-Livorno 2-0 (Ragusa, Mastinu)

18:00 Chievo-Cremonese 1-0 (Di Nola)

Domenica 11 dicembre

15:00 Juve Stabia-Frosinone 0-2 (Beghetto, Ciano (rig.))

15:00 Pisa-Entella 0-2 (De Luca, Toscano)

21:00 Pordenone-Crotone

Lunedì 12 dicembre

21:00 Perugia-Cosenza

CLASSIFICA: Benevento 34; Cittadella 25; Chievo 24; Frosinone 23; Crotone, Perugia, Pordenone, Virtus Entella 22; Ascoli, Empoli, Pescara 21; Pisa 20; Salernitana, Spezia 19; Venezia 18; Cremonese 17; Juve Stabia 14; Cosenza, Trapani 13; Livorno 11.