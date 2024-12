Serie B, vittorie di Catanzaro e Cittadella. Dionisi e Colantuono sempre più nei guai

Concluse le gare delle 17-15 in Serie B. Un pomeriggio che sorride al Catanzaro e al Cittadella che vincono contro Palermo e Salernitana. Le panchine di Dionisi e Colantuono sono sempre più traballanti. Salernitana addirittura terz’ultima in zona retrocessione. Nell’altra gara, 1-1 tra Juve Stabia e Frosinone.

Questi i risultati:

Catanzaro-Salernitana 1-0

Cittadella-Palermo 2-1

Juve Stabia-Frosinone 1-1

In classifica, Juve Stabia a 29, il Catanzaro sale in zona playoff a 27, il Cittadella si tira su dalla zona retrocessione salendo a 23, grazie alla terza vittoria di fila. In coda la Salernitana è terz’ultima a 19 punti, il Frosinone a 20, il Palermo a 24 con 4 sconfitte nelle ultime 5.

Foto: logo Serie B