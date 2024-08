Serie B, vincono Salernitana, Reggiana, Palermo e Carrarese. Parità in Bari-Sassuolo e Frosinone-Modena

Si sono appena conclusi le partite della serata di Serie B. La Carrarese trova il primo successo in Serie B contro il Sudtirol grazie alle reti di Schiavi e Finotto. Parità tra Bari e Sassuolo: 1-1, a Thorstvedt ha risposto Lasagna al 93′ con gli ospiti in dieci uomini dal 35′. Parità anche in Cittadella-Pisa e Frosinone-Modena. La Reggiana vince 2-0 contro il Brescia grazie alle reti di Maggio e Portanova. La Salernitana vince in rimonta contro la Sampdoria. Di seguito i risultati:

Bari – Sassuolo 1-1

Carrarese – Sudtirol 2-0

Cittadella – Pisa 1-1

Cremonese – Palermo 0-1

Frosinone – Modena 1-1

Reggiana – Brescia 2-0

Salernitana – Sampdoria 3-2

Foto: Instagram Serie B