Serie B, vincono Parma, Venezia e Palermo. Frena la Cremonese

Concluse le gare delle 14 in Serie B. Vincono in vetta Parma e Venezia. Gli emiliani si impongono in casa del Cittadella 2-1, mantenendo il primo posto e rispondendo al Como. Vince anche il Venezia che vince 3-0 in casa del Sudtirol. Frena la Cremonese, in casa con la Reggiana, un 1-1 che non serve a nessuno delle due. Pari, tra 1-1, tra Modena e Cosenza.

Cittadella-Parma 1-2

Cremonese-Reggiana 1-1

Feralpi Salò-Palermo 1-2

Modena-Cosenza 1-1

Sudtirol-Venezia 0-3

In classifica, il Parma resta in vetta con 51 punti, allungando sulla Cremonese, ora seconda con il Como a 45, Venezia 44. Il Palermo sale a 42.

Foto: logo Serie B