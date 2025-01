Serie B: vincono Cremonese, Mantova e Salernitana (all’ultimo respiro)

Finiscono le partite delle 15 della Serie BKT. La Cremonese segna all’85’ e riesce a trovare i tre punti, così come il Mantova, ai danni rispettivamente di Cosenza e Cittadella. La Salernitana sfrutta la superiorità nermerica per quasi 45′ contro la Reggiana e vince all’ultimo respiro con Cerri al 100′. Stesso discorso per il Modena che gioca in 11vs10 per 65 minuti, ma non riesce a vincere. Questi i risultati:

Salernitana-Reggiana 2-1

Cremonese-Cosenza 2-1

Cittadella-Mantova 1-2

Modena-Frosinone 1-1

Foto: Instagram Cremonese