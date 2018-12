Serie B: Verre più Gyomber, il Perugia stende il Pescara 2-1

E’ terminato con il risultato di 2-1 il match tra Perugia e Pescara, sfida valida per la 14esima giornata del campionato di Serie B. Al 41′ i padroni di casa passano in vantaggio con l’ex Verre, che approfitta di uno svarione della retroguardia avversaria. Nella ripresa basta poco agli ospiti per acciuffare il pareggio: è il 51′ quando Melegoni calcia da fuori area piazzando il pallone nell’angolino basso della porta. Al 64′ arriva il gol decisivo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Gyomber colpisce di testa mandando la palla in fondo al sacco. Finisce 2-1, Perugia che sale a quota 20 punti, Pescara fermo a 23. A seguire il quadro completo di questo turno.

Venerdì 30 novembre

21:00 Palermo-Benevento 0-0

Sabato 1 dicembre

15:00 Cittadella-Salernitana 3-1 (Strizzolo 2, Schenetti – Rosina)

15:00 Cosenza-Padova 2-1 (Baclet, Garritano – rig. Bonazzoli)

15:00 Cremonese-Crotone 1-0 (Boultam)

18:00 Ascoli-Spezia 3-1 (Ardemagni, Cavion, Padella – Okereke)

Domenica 2 dicembre

15:00 Brescia-Livorno 2-0 (Torregrossa x2)

15:00 Carpi-Lecce 0-1 (La Mantia)

21:00 Perugia-Pescara 2-1 (Verre, Gyomber – Melegoni)

Lunedì 3 dicembre

21:00 Foggia-Venezia

Classifica: Palermo 26; Lecce 25; Cittadella, Pescara 23; Benevento, Brescia 21; Perugia, Salernitana 20; Verona, Ascoli 19; Cremonese 18; Spezia 17; Venezia 15; Cosenza 14; Crotone 12; Padova 11; Carpi 10; Foggia* 8; Livorno 6.

* -8 di penalizzazione