Serie B, Vazquez al 93′! La Cremonese vince 2-1 in casa del Cittadella

La Cremonese passa per 2-1 in casa del Cittadella, decisiva la rete di Franco Vazquez in pieno recupero. Dopo una prima frazione di gioco terminata con le reti inviolate, la partita si accende nel finale quando Ravanelli, al 79′, porta in vantaggio gli ospiti. Immediata la risposta dei padroni di casa con Vita all’82’, ma al 93′ è Vazquez a regalare i tre punti agli uomini di Stroppa.

Foto: Instagram Cremonese