Serie B: una tripletta di Brunori fa volare il Palermo a Venezia. L’Ascoli batte la Ternana

Si sono concluse le gare serali della 7a giornata di Serie B.

Grande vittoria del Palermo che sbanca Venezia, al termine di una gara spettacolare. Successo per 3-1 dei rosanero con una tripletta di Brunori. Tre i zero a zero in serata, buona vuttoria dell’Ascoli per 2-0 sulla Ternana, annullati due gol alle Fere.

In classifica, il Palermo sale a 13 a -1 dal Parma, scavalando il Venezia che resta a 12, insieme al Modena. In coda, Ternana e Spezia restano a 2, il lecco ultimo a 1.

Questi i risultati:

Ascoli-Ternana 2-0

Reggiana-Pisa 0-0

Spezia-Brescia 0-0

SudTirol-Modena 0-0

Venezia-Palermo 1-3

Foto: logo Serie B