Serie B: un gol per tempo. Il Catanzaro batte il Bari e riavvicina il secondo posto

Il Catanzaro batte 2-0 il Bari, in un match tra due grandi piazze del Sud. La gara, cominciata con un quarto d’ora di ritando, causa nebbia, vede il successo dei calabresi grazie a un gol per tempo. Una strepitosa punizione di Vandeputte e un gol di Iemmello nella ripresa lanciano i calabresi. Catanzaro che sale a 45 punti, portandosi a -1 dal Palermo, a -5 dalla Cremonese, seconda in classifica. Per il Bari, nuovo ko, l’ottavo in stagione, con i pugliesi che restano a 33 punti, lontani dalla zona playoff.

Foto: twitter Catanzaro